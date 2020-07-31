Vali Günaydın: "Ziyaretlerimizi mümkün mertebe telefonla yapalım"

Kurban Bayramı’nın birinci günün il protokolü bayram namazını birlikte kıldı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın; " Ziyaretlerimizi mümkün mertebe telefonla yapalım, eğer gideceksek de kısa süre bulunalım. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece inşallah kurban bayramını sevinçli bir şekilde geçiririz" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; bayram namazını Hunat Cami’nde kıldı. Kılınan namazın ardından İl Müftüsü Şahin Güven hutbesinde vatandaşlardan, bu yılki kurban bayramında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi. Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın; “Bayramın ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Şehit ailelerinin, Kayserililerin kurban bayramını tebrik ediyorum. Bu bayram özel bir bayram, bildiğiniz gibi pandemi süreci yaşıyoruz. İnşallah birazdan kurbanlarımızı keseceğiz. Vatandaşlarımızdan özellikle temizliğe dikkat etmelerini, temastan kaçınmalarını ve mümkün mertebe az sayıda kişiyle kurban ibadetlerini ifa etmelerini bekliyoruz. Çünkü bulunduğumuz süre içerisinde bu hastalığın yayılmaması için hepimize düşen görevler var. Birbirimizin hakkını korumamız gerekiyor. Ziyaretlerimizi de mümkün mertebe telefonla yapalım, eğer gideceksek de kısa süre bulunalım. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece inşallah kurban bayramını sevinçli bir şekilde geçiririz. Kurallara riayet etmediğimiz takdirde bire hafta, 10 gün sonra olumsuz sonuçları göreceğiz. O tabloyla karşılaşmamak için de bu günden tedbirleri almak zorundayız. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Çünkü maalesef bayramlarda trafik kazalarında can kaybımız oluyor. Bunu asgariye indirmek için de vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları talebinde bulunuyorum" dedi.

Protokol, camide bulunan vatandaşlarla bayramlaştı.

