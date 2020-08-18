Vali Günaydın’dan esnaflara pandemi hatırlatması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde esnaflara maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Vali Günaydın, esnaflara yayımlamış olduğu mesajda şunları ifade etti:

“Çok kıymetli esnaf kardeşlerim, Ülkemizi ve bütün dünyayı etkileyen korona virüs ile mücadelede hepimizin gayret göstermesi, kurallara uyması ve ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Gerek vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz alış verişlerimizde gerekse eş, dost, akraba ilişkilerimizde çok dikkatli olmamız, Maske-Mesafe-Temizlik konusunda hassasiyetimizi, kararlılığımızı ortaya koymamız hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Vali Günaydın son olarak, “Bugüne kadar bu mücadelede vermiş olduğunuz destek ve katkı için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı işler temenni ediyorum” dedi.

