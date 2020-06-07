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Vali Günaydın’dan ‘Ziyaret Uyarısı’

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.06.2020 22:22 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de son bir haftadaki Covid-19 vakalarının artışının ziyaretler nedeniyle olduğunu duyurarak, ‘Ziyaretleri erteleyin uyarısında bulundu.Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Çok kıymetli hemşehrilerim, koronavirüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir.

Vali Günaydın’dan ‘Ziyaret Uyarısı’

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de son bir haftadaki Covid-19 vakalarının artışının ziyaretler nedeniyle olduğunu duyurarak, ‘Ziyaretleri erteleyin uyarısında bulundu.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Çok kıymetli hemşehrilerim, koronavirüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim.” uyarısını yaptı.

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Sabah
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İkindi
16:37
Akşam
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Yatsı
21:49

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Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tuna Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Huzur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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