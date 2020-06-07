Vali Günaydın’dan ‘Ziyaret Uyarısı’

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de son bir haftadaki Covid-19 vakalarının artışının ziyaretler nedeniyle olduğunu duyurarak, ‘Ziyaretleri erteleyin uyarısında bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Çok kıymetli hemşehrilerim, koronavirüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim.” uyarısını yaptı.

