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Vali Günaydın’ın 19 Mayıs mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Günaydın mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, milletimiz ve ülkemiz için, gelecek adına atılan tarihi bir adımdır.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Günaydın mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, milletimiz ve ülkemiz için, gelecek adına atılan tarihi bir adımdır. 19 Mayıs tarihinin, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Şüphesiz, milletleri güçlü ve ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur. Genç kuşakların yetişmesine önem veren, onları geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan milletler dünyada söz sahibi olmuş, her alanda önemli gelişmelere imza atmış ve geleceğe umutla bakmışlardır. Sevgili gençler; vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler ve fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için her zamankinden çok çalışmalısınız. İdeallerinin peşinden kararlılıkla giden, güçlü, dinamik, kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olduğunuzda büyük bir özveriyle çalışmaya ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya hazır olmalısınız. Sizleri seviyor, sizlere güveniyor, sizlerle gurur duyuyoruz. Her alanda gelişmemizin gücü ve geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için spor tesislerinin yapımında ve erişilebilirliğinde son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu tesisleşme sonucunda da gençlerimiz hem spor yapma imkânına kavuşmuş hem de uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve milletimizi başarılı bir şekilde temsil ederek, önemli dereceler elde etmişlerdir. Uluslararası müsabakalarda Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren ve Ülkemizin adını bütün dünyaya duyuran sporcularımız gurur kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün vatandaşlarımızın, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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İkindi
16:31
Akşam
19:52
Yatsı
21:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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