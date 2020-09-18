YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Vali Gündüzöz’den Varto’da

Vali Gündüzöz’den Varto’da

MUŞ HABERLERİ  | 18.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Muş Valisi Doç.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.
Varto Emniyet Müdürlüğüne ait inşaat halindeki binada incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’; İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında bilgi alan Vali Gündüzöz, incelemelerde bulunmak üzere inşaat alanına geçti.
Vali Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte inşaatta incelemelerde bulunduktan sonra il merkezine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
PARTNERAslı Bekiroğlu: Henüz evlilik teklifi almadımAslı Bekiroğlu: Henüz evlilik teklifi almadım
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Muş Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:29
Sabah
05:51
Öğle
12:13
İkindi
15:42
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Muş Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Işık Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
Malazgirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı
Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.