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Vali Gürel: “Bundan sonra ceza kesmeye başladık”

KARABÜK HABERLERİ  | 01.10.2020 19:45 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin Safranbolu ilçesinde yaptığı denetimde işletme sahiplerini oturma düzeni konusunda uyardı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin Safranbolu ilçesinde yaptığı denetimde işletme sahiplerini oturma düzeni konusunda uyardı. Gürel, ilk başlarda yapılan ikazların yerini cezalara bıraktığını söyledi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Karabük Valisi Fuat Gürel koordinasyonunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla korona virüse (Covid19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim Safranbolu ilçesinde yapıldı. Perşembe Pazarı’nı gezen Gürel, sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulunurken, pazar alanındaki tezgahlar arası mesafenin ayarlanması konusunda talimat verdi.
Ardından Sadri Artunç Caddesi’nde işletmeleri tek tek gezen ve masalar arasındaki mesafelerin yetersiz olduğunu gören Vali Gürel, yeniden düzenleme yapılması konusunda uyarılarda bulundu. İşletme sahiplerine korona virüsü beraber atlatacaklarını söyleyen Gürel, kuralların önemini anlattı.
Denetimin ardından beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, il müdürleri ile yapılan denetimlerde tarihi Safranbolu ilçesinde bulunan pazar ve kafeteryalarda gördükleri eksiklikleri söylediklerini belirtti.
Vakaların kontrol altına alınıp düşürülmesi için denetimlerin sürekli yapıldığını kaydeden Gürel, “Son bir buçuk aydır bizler idareciler olarak her hafta denetim yapıyoruz. 40 bine yaklaşan denetim sayımız var. Bütün işletmelere onlarca kez gidip denetimler yapıldı” dedi.

“Bundan sonra ceza kesmeye başladık”
Önceleri görülen eksikler için uyarılar yapıldığını söyleyen Gürel, “Bundan sonra ceza kesmeye başladık. Vatandaşlarımızın artık belli bir bilince ulaştıklarını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de el birliği ile mücadele ettiğimiz takdirde virüsle mücadelemiz başarıya ulaşmış olacak. Şu ana kadar 30 bine yakın test yapıldı. Bu testler sonucunda da vakalar tespit edip filyasyon ekipleriyle birlikte temaslıları bir dedektif hassasiyetiyle tespit edip kontrol altına alıyoruz. Mücadelemiz bu şekilde devam ettiğinde vatandaşlarımızın da hassasiyeti devam ederse kısa sürede bu işin üstesinden gelmiş olacağız” diye konuştu.

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Safranbolu
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Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
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