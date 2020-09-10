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Vali Gürel, Covid-19 tedbirleri hakkında kaymakamlardan bilgi aldı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Gürel, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden kaymakamlarla Covid-19 toplantısı yaptı.Vali Fuat Gürel, korona virüs (Covit-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştirdi.

Karabük Valisi Gürel, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden kaymakamlarla Covid-19 toplantısı yaptı.
Vali Fuat Gürel, korona virüs (Covit-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştirdi. İlçelerde kaymakamlara ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları ile ilçe sağlık yöneticileri eşlik etti.
İlçelerde yürütülen çalışmalar hakkında kaymakamlardan bilgiler alan Vali Gürel, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gözden geçirilerek, bu süreci etkin bir şekilde yönetilmesi konusunda talimatlarda bulundu. Ayrıca yapılacak denetimlerde etkin olunması, kurallara uymayanlara ceza kesilmesi gibi hususlar görüşüldü.
Vali Fuat Gürel başkanlığında video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Engin Köktürk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile ilçe kaymakamları katıldı.

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