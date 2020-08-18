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Vali Gürel, İHA ziyaretinde koronavirüsle mücadeleyi aktardı

KARABÜK HABERLERİ  | 18.08.2020 18:28 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’i ziyaret ederek koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemleri değerlendirdi.Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ile birlikte İHA Karabük Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Vali Gürel, İHA ziyaretinde koronavirüsle mücadeleyi aktardı

Karabük Valisi Fuat Gürel, İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’i ziyaret ederek koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemleri değerlendirdi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ile birlikte İHA Karabük Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Yasin Erdem ile Karabük gündemi hakkında istişarelerde bulunan Vali Gürel, kent genelinde bugüne kadar sürdürdükleri koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler noktasında bilgiler aktardı.
Virüsün en kısa sürede atlatılması adına kent genelinde yoğun önlemler aldıklarını belirten Vali Gürel, gerek İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde süreci sıkı bir şekilde takip ettiklerini ifade etti. Gürel, il Hıfzıssıhha Kurulu kararlarınca yoğunluğun yaşandığı yerlerde karantina uygulamalarının devam ettiğini ifade etti.
Vali Fuat Gürel, turizm noktasında Safranbolu, Yenice, Eskipazar ve Karabük’te çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem de, "İHA Karabük Bölge Müdürlüğü olarak Bartın ve Zonguldak illerinin de dahil olduğu bir bölgede hizmet veriyoruz" diyerek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Vali Gürel, İHA ziyaretinde koronavirüsle mücadeleyi aktardı

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Eskipazar
Yenice Eczanesi
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