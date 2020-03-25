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Vali Gürel, köylüleri koronavirüse karşı bilgilendirdi

KARABÜK HABERLERİ  | 25.03.2020 23:36 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Kovid-19) salgının yaygınlık göstermesi ile dışarıdan şehir dışından gelecek olan vatandaşlarla ilgili olarak köylüleri bilgilendirdi.İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte Mehterler, Yukarı Kızılcaören ve Aşağı Kızılcaören köylerini ziyaret eden Vali Gürel, Köy Muhtarlarından il dışından köylerine gelen vatandaşlar olup olmadığı konusunda bilgiler aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Kovid-19) salgının yaygınlık göstermesi ile dışarıdan şehir dışından gelecek olan vatandaşlarla ilgili olarak köylüleri bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte Mehterler, Yukarı Kızılcaören ve Aşağı Kızılcaören köylerini ziyaret eden Vali Gürel, Köy Muhtarlarından il dışından köylerine gelen vatandaşlar olup olmadığı konusunda bilgiler aldı. Gürel, ayrıca muhtarlardan il dışından gelenlerin olması halinde de vakit geçirmeden sağlık ekiplerine ve Jandarma ekiplerine bilgi vermelerini istedi.
Vali Gürel, ziyaret ettiği köylerde yaşayan ve hiçbir yerden geliri olmayan 65 yaş üstü köylülere ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ tarafından hazırlanan gıda kolisini teslim etti.

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