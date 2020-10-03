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Vali Gürel, köylülerle bir araya geldi

KARABÜK HABERLERİ  | 03.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı Kamış Köyü ile Davutlar Köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.Kamış Köyü Merkez Mahalle ziyaretinde köy muhtarı Cengiz Özdal’dan köyün sorunları ve talepleri hakkında bilgiler alan Vali Gürel köy sakinleriyle bir süre sohbet etti.Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan Güzlük Seyir Tepesinde incelemelerde bulunarak emeği geçenlere teşekkür eden Vali Gürel, Yukarı Aktaş Mahallesi ile Aşağı Aktaş Mahallesinde yaya olarak kısa bir gezi yaptı.Köy ziyaretine Davutlar Köyü ile devam eden Vali Gürel, Köy Muhtarı İlyas Ünal’dan köyün sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı Kamış Köyü ile Davutlar Köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.
Kamış Köyü Merkez Mahalle ziyaretinde köy muhtarı Cengiz Özdal’dan köyün sorunları ve talepleri hakkında bilgiler alan Vali Gürel köy sakinleriyle bir süre sohbet etti.
Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan Güzlük Seyir Tepesinde incelemelerde bulunarak emeği geçenlere teşekkür eden Vali Gürel, Yukarı Aktaş Mahallesi ile Aşağı Aktaş Mahallesinde yaya olarak kısa bir gezi yaptı.
Köy ziyaretine Davutlar Köyü ile devam eden Vali Gürel, Köy Muhtarı İlyas Ünal’dan köyün sorunlarını ve taleplerini dinledi. Köy sakinleriyle bir süre sohbet eden Vali Gürel günün anısına hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından köy ziyaretlerini tamamladı.
Köy ziyaretlerinde Vali Fuat Gürel’e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel idaresi Genel Sekreter Vekili İsmail Kökcü, İl Genel Meclis üyesi Tevfik Ayvalık, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü eşlik etti.

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