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Vali Gürel muhtarlarla buluştu

KARABÜK HABERLERİ  | 22.07.2020 13:05 | Son Güncelleme

Karabük merkeze bağlı köy muhtarları toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında valilik büyük toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya; Vali Yardımcısı Barboros Baran, kaymakam adayları Mehmet Kaan Kini ve Okan Ayaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, yatırımcı kurum müdürleri ile merkez ilçe köy muhtarları katıldı.Yatırımcı kurum müdürleri tarafından köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile kurumlar tarafından verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda, kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürlerin kurumları ilgilendiren konularda köy muhtarları sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla köylerde alınması gereken korona virüs önlemleri hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, köy muhtarları alınmasını istedikleri tedbirler hakkında düşüncelerini ifade etti.

Vali Gürel muhtarlarla buluştu

Karabük merkeze bağlı köy muhtarları toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında valilik büyük toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya; Vali Yardımcısı Barboros Baran, kaymakam adayları Mehmet Kaan Kini ve Okan Ayaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, yatırımcı kurum müdürleri ile merkez ilçe köy muhtarları katıldı.
Yatırımcı kurum müdürleri tarafından köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile kurumlar tarafından verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda, kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürlerin kurumları ilgilendiren konularda köy muhtarları sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla köylerde alınması gereken korona virüs önlemleri hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, köy muhtarları alınmasını istedikleri tedbirler hakkında düşüncelerini ifade etti.

Vali Gürel muhtarlarla buluştu

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