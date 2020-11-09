Vali Gürel, okullardaki çalışmaları yerinde inceledi

Karabük Valisi Fuat Gürel çalışmaların devam ettiği Karabük Anayasa İlkokulu ve Eski Kale Altı İlkokulu’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Fuat Gürel, Anayasa İlkokulu Ek Derslik Binası’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve yetkililerden bilgiler aldı.12 dersliğin bulunduğu Ek Bina’da Müzik Sınıfı, Fen Bilimleri Sınıfı ile Görsel Sanatlar Sınıfı bulunuyor.

Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile birlikte restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müze olarak kullanılması planlanan Eski Kale Altı İlkokulunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Öte yandan Vali Gürel, Altın Safran Belgesel Müzesi ve Akademisinde incelemelerde bulundu.

