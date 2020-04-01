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Vali Gürel Seyahat İzin Kurulunu inceledi

KARABÜK HABERLERİ  | 01.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi kapsamında Karabük şehirlerarası otobüs terminalinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulunu ziyaret etti.Seyahat İzin Kurulundan çalışmalar, müracaatlar, izin süreci ile sefer sayısı ve saatleri, sağlık kontrolleri ile ilgili bilgiler alan Vali Gürel, "Gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmamak gerekiyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi kapsamında Karabük şehirlerarası otobüs terminalinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulunu ziyaret etti.
Seyahat İzin Kurulundan çalışmalar, müracaatlar, izin süreci ile sefer sayısı ve saatleri, sağlık kontrolleri ile ilgili bilgiler alan Vali Gürel, "Gerekli olmadıkça yolculuğa çıkmamak gerekiyor. Mazereti sebebiyle yolculuk yapması gereken kişilerin otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun yerleşmesinin oldukça önemli olduğunu, her bireyin kendi hijyen kurallarına dikkat etmesinin hem kendisini hem de çevresindeki kişileri korumakta. Bu sayede salgının yayılımı engelleniyor hem de kapalı ortamda oluşan risk faktörü azalıyor" dedi.
Seyahat İzin Kurulu, valilik, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ile şoförler odası temsilcilerinden oluşuyor.
Gürel’e; Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kurum müdürleri ile emniyet ve belediye yetkilileri eşlik etti.

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