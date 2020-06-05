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Vali Gürel spor yatırımları hakkında bilgi aldı

KARABÜK HABERLERİ  | 05.06.2020 15:03 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yatırımları, tesisleri, sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları hakkında brifing aldı.Şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından kurum faaliyetleri, 2020 yılı faaliyet gösteren spor branşları, sporcu istatistikleri, ulusal liglerde mücadele eden takımlar, milli sporcular, KYK Yurtlarının doluluk oranı, Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi, spor müsabakaları, Gençlik Merkezi ve çalışmaları, Gençlik Kampı, yurt hizmetleri, tesisler, yapımı devam eden ve planlanan projeler ile ilgili brifing verilirken, 2020 yılı çalışmaları ve hedefleri hakkında Vali Gürel’e bilgi verdi.Karabük’ün çok önemli bir spor alt yapısına sahip olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Türkiye’de çoğu ilde bulunmayan spor tesisleri ilimizde mevcut.

Vali Gürel spor yatırımları hakkında bilgi aldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yatırımları, tesisleri, sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları hakkında brifing aldı.
Şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından kurum faaliyetleri, 2020 yılı faaliyet gösteren spor branşları, sporcu istatistikleri, ulusal liglerde mücadele eden takımlar, milli sporcular, KYK Yurtlarının doluluk oranı, Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi, spor müsabakaları, Gençlik Merkezi ve çalışmaları, Gençlik Kampı, yurt hizmetleri, tesisler, yapımı devam eden ve planlanan projeler ile ilgili brifing verilirken, 2020 yılı çalışmaları ve hedefleri hakkında Vali Gürel’e bilgi verdi.
Karabük’ün çok önemli bir spor alt yapısına sahip olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Türkiye’de çoğu ilde bulunmayan spor tesisleri ilimizde mevcut. Gençlik ve Spor Bakanlığımız gerek şehir merkezine gerekse ilçelerimize önemli yatırımlar ve spor tesisleri kazandırıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönlendirilmeleri, onların sporu sevmeleri çok önemli. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak bakımından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz önemli rol oynuyor. Ülkemiz ve ilimiz sporuna verdiğiniz destekler ve hizmetler için sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Vali Gürel spor yatırımları hakkında bilgi aldı

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