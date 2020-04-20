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Vali Gürel, “ Tedbirleri sıklaştırırsak Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlarız”

KARABÜK HABERLERİ  | 20.04.2020 18:19 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Tedbirlerimizi biraz daha sıkılaştırabilirsek Allah’ın izniyle Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlamış oluruz.

Vali Gürel, “ Tedbirleri sıklaştırırsak Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlarız”

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Tedbirlerimizi biraz daha sıkılaştırabilirsek Allah’ın izniyle Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlamış oluruz. Sabrın sonu selamet olacak inşallah" dedi.
Vali Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs (Covid-19) ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.
Vali Gürel, bu mücadeleyi verirken, halkın desteğini hep gördüklerini belirterek, “Bir taraftan sağlık çalışanlarımız, bir taraftan polisimiz, jandarmamız, bir taraftan da Vefa Sosyal Destek Ekiplerimiz ve diğer kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışmaktadırlar. Kamu görevlilerimiz mücadele ederken, asıl olan siz değerli hemşehrilerimizin şahsi tedbirlerini almaya devam etmesidir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, dışarı çıkmamız gerekirse maskemizi takalım ve sosyal mesafemizi hep koruyalım. Herkes virüs taşıyıcısı olabilir. Tedbirlerimizi biraz daha sıkılaştırabilirsek Allah’ın izniyle Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlamış oluruz. Sabrın sonu selamet olacak inşallah." diye kaydetti.

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