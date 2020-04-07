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Vali Gürel toplantılarına ‘sosyal mesafe’ çerçevesinde devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 07.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri görüşmek üzere kaymakamlar ve belediye başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve ‘sosyal mesafe’ kuralının uygulandığı toplantıya Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, ilçe Kaymakamları, ilçe Belediye Başkanları ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı katıldı.Vali Gürel korona virüs salgını ile mücadeleyi birlik beraberlik içerisinde her kurumun ve her ferdin üzerine düşeni yapmasıyla başarabileceğini ifade ederek, “İlde bizler, ilçelerde kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız el ele vererek diğer kurumları harekete geçirip yapılması gereken tedbirleri planlayıp vatandaşın bu kurallara uymasını sağlayabilirsek kısa sürede bu illetten kurtulacağız.

Karabük Valisi Fuat Gürel, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri görüşmek üzere kaymakamlar ve belediye başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve ‘sosyal mesafe’ kuralının uygulandığı toplantıya Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, ilçe Kaymakamları, ilçe Belediye Başkanları ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı katıldı.
Vali Gürel korona virüs salgını ile mücadeleyi birlik beraberlik içerisinde her kurumun ve her ferdin üzerine düşeni yapmasıyla başarabileceğini ifade ederek, “İlde bizler, ilçelerde kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız el ele vererek diğer kurumları harekete geçirip yapılması gereken tedbirleri planlayıp vatandaşın bu kurallara uymasını sağlayabilirsek kısa sürede bu illetten kurtulacağız. Özellikle il dışından köylerimize çok fazla misafirimiz geldi. Onların evlerinde 14 gün karantina kurallarına uygun şekilde kendilerini izole etmeleri hayati önem taşımaktadır. Bu insanları kolluk kuvvetlerimiz yakinen takip etsin. Ayrıca vatandaşlarımızın, kurumlarımız tarafından yapılan öneri ve uyarıları dikkate almaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri çok önemli. İlimizde yaşayan insanları bu illetten korumak İçin herkesin üzerine görev düşmektedir. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve almaları gereken tedbirler hususunda tüm ilçe kaymakamlarımızın ve belediye başkanlarımızın kendi ilçelerinde yaşayan hemşehrilerimize bilgi vermesinin faydalı olacağı, özellikle bu zorlu süreçte birlik beraberlik içinde olunmasının çok önemlidir. İnşallah aldığımız tedbirler sonrası kısa sürede sonuç alıp bu illetten en az sıkıntıyla kurtulacağız” diye konuştu.
Toplantı, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından kentte bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapması ile sona erdi.

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