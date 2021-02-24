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Vali Gürel, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi

24.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Vali Gürel, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi

Karabük’te vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.

Karabük’te vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Turhan Sarıcı, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve valilik açık kapı birim sorumlusu katıldı.
Vatandaşlar ile özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

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