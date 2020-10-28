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Vali Gürel ve il protokolünden 29 Ekim mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Vali Gürel ve il protokolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Karabük Valisi Fuat Gürel mesajında, “Kadîm bir medeniyetin ve gönülleri kaynaştıran şanlı bir tarihin mirasçıları olarak bizler bugün eşi benzeri görülmemiş zaferlerle kalbimize yazdığımız Cumhuriyetimizin 97.

Vali Gürel ve il protokolünden 29 Ekim mesajı

Vali Gürel ve il protokolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Karabük Valisi Fuat Gürel mesajında, “Kadîm bir medeniyetin ve gönülleri kaynaştıran şanlı bir tarihin mirasçıları olarak bizler bugün eşi benzeri görülmemiş zaferlerle kalbimize yazdığımız Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz. İstiklal ve İstikbal uğruna insanlık tarihinin en büyük mücadelelerinin hep baş kahramanı olmuş Aziz Milletimizin kahraman evlatları geçmişte olduğu gibi bugün de canından aziz bildiği değerleri etrafında ümit, inanç ve kararlılıkla kenetlenmiş ve ülkemizi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister” veciz ifadelerinden aldığı sorumlulukla Milletimizi alî hedeflerine ulaştırmak için durmadan, hiç yorulmadan emin adımlarla koşmaktadırlar. Cumhuriyet; hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm insanlığı adalet, barış ve milli irade unsurları çerçevesinde kucaklayan bir değerler manzumesidir. Millet olarak içinde bulunduğumuz barış, güven ve huzur ortamını bozmaya yeltenenler geçmişte olduğu gibi bugün de vardır ve hep olacaktır. Ancak; bugün evlatlarımızın her alanda dünyanın her köşesinde gösterdiği büyük başarıları ve azametle vakur duruşları ile verdikleri insanlık dersi bu topraklarda Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin mübarek kanlarıyla yakılmış olan İstiklal ve İstikbal Meşalesinin hiç sönmediğinin ve sönmeyeceğinin en önemli göstergesidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna şehitlik mertebesi ile şereflenmiş Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; şehitlerimizin Aziz emanetlerine, kahraman gazilerimize ve Karabüklü hemşerilerimin nezdinde tüm vatandaşlarıma sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayınladı.

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