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Vali Gürel ve milletvekili Ünal kayak merkezini inceledi

KARABÜK HABERLERİ  | 05.07.2020 14:44 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Keltepe Dağı zirvesi ile Keltepe Kayak Merkezinde incelemede bulundu.Vali Gürel ve milletvekili Ünal’a, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı eşlik etti.İlk olarak Keltepe Kayak Merkezi yolunda ihalesi Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve 6 kilometrelik kısmının tamamlanması ile ilave olarak yapılacak olan 1.5 kilometrelik otokorkuluk çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Gürel ve milletvekili Ünal, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Karabük’ün en yüksek rakımlı dağı olan Keltepe’nin zirve noktasında incelemelerde bulundu.Vali Gürel ve milletvekil Ünal, Keltepe Kayak Merkezi, Keltepe Dağı zirve noktası ve Eğriova Göletinin entegre edilerek doğası ile hayranlık uyandıran Keltepe bölgesinin kayak başta olmak üzere trekking ve kamp alanlarının oluşturulması ile 4 mevsim ülkenin ve bölgenin turizmde önemli bir cazibe merkezi olması için hedeflenen projeler hakkında yerinde incelemelerde bulunarak değerlendirmelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Keltepe Dağı zirvesi ile Keltepe Kayak Merkezinde incelemede bulundu.
Vali Gürel ve milletvekili Ünal’a, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı eşlik etti.
İlk olarak Keltepe Kayak Merkezi yolunda ihalesi Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve 6 kilometrelik kısmının tamamlanması ile ilave olarak yapılacak olan 1.5 kilometrelik otokorkuluk çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Gürel ve milletvekili Ünal, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Karabük’ün en yüksek rakımlı dağı olan Keltepe’nin zirve noktasında incelemelerde bulundu.
Vali Gürel ve milletvekil Ünal, Keltepe Kayak Merkezi, Keltepe Dağı zirve noktası ve Eğriova Göletinin entegre edilerek doğası ile hayranlık uyandıran Keltepe bölgesinin kayak başta olmak üzere trekking ve kamp alanlarının oluşturulması ile 4 mevsim ülkenin ve bölgenin turizmde önemli bir cazibe merkezi olması için hedeflenen projeler hakkında yerinde incelemelerde bulunarak değerlendirmelerde bulundu.

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