Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Pakdemirli ile istişarelerde bulundu

Karabük Valisi Vali Fuat Gürel, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Vali Fuat Gürel, Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Ankara’da bir takım ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya gelen Vali Gürel ve milletvekilleri tarım, orman ve tarımsal sulama konularında kentte yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Projelerin de sunulduğu ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

