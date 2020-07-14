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Vali Gürel’den 15 Temmuz mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 14.07.2020 16:12 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Gürel, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün, tarihinin hiçbir döneminde hıyanete ve esarete boyun eğmemiş istiklal, istikbali uğruna sayısız destanlar yazan aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin Fethullahçı Terör Örgütünün devlete, millet iradesine karşı yürüttüğü hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanının çağrısıyla akim bıraktığı şanlı destanın adı olduğunu belirtti.Devletin ve milletin bekası için canlarını feda eden şehitleri anan Gürel, şunları kaydetti:"15 Temmuz; vatan mevzu bahis olduğunda bu topraklarda ’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Vali Gürel’den 15 Temmuz mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gürel, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün, tarihinin hiçbir döneminde hıyanete ve esarete boyun eğmemiş istiklal, istikbali uğruna sayısız destanlar yazan aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin Fethullahçı Terör Örgütünün devlete, millet iradesine karşı yürüttüğü hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanının çağrısıyla akim bıraktığı şanlı destanın adı olduğunu belirtti.
Devletin ve milletin bekası için canlarını feda eden şehitleri anan Gürel, şunları kaydetti:
"15 Temmuz; vatan mevzu bahis olduğunda bu topraklarda ’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ şiarıyla, mermilerin, tankların, topların karşısında sıradağlar gibi duranların hiç bitmeyeceğini aziz milletimizin tüm dünyaya en yüksek nidalarla haykırdığı gündür. Bugün, en büyük sermayemizin birlik ve beraberlik olduğunun bilinciyle, ’O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerred gibi yerden na’şım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım’ dizelerinin gerçek manasının tezahüründen aldığımız güç ve ilham ile genciyle yaşlısıyla, çoluğuyla çocuğuyla büyük ve güçlü Türkiyemizi bilimde, sanatta, sporda, ekonomide, teknolojide milletimizin ali hedeflerine hep birlikte koşar adımlarla, gür sadalarla taşımanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyor, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden Karabüklü hemşehrilerimiz Barış Efe ve Metin Arslan nezdinde o karanlık geceyi aydınlatıp, bakmadan yaşına, başına, ardına; bedenini sevdaya sürerek 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz emanetlerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarken, gazilerimize hayırlı ömürler temenni ediyorum.

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Merkez
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Besbinevler
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Eflani
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