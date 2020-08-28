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Vali Gürel’den 30 Ağustos mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Gürel, mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98.

Vali Gürel’den 30 Ağustos mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürel, mesajında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.
İstiklal ve istikbal mücadelesinin tüm kahramanlarını andığını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Şanlı tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, bağımsızlığından taviz vermemiş aziz milletimizin büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayarak 30 Ağustos 1922’de eşsiz bir zaferle taçlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içindeyiz. Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan bu büyük zafer; aziz milletimizin vatan ve bayrak sevgisi ile değerleri uğruna verdiği onurlu mücadelenin tüm dünyaya en yüksek sada ile haykırışı, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin manifestosu olmuştur. 30 Ağustos’ta kahraman ecdadımızın zamanın en güçlü orduları karşısında; ’Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın’ Nidalarıyla istiklal ve hürriyet aşkı ile yazdığı şanlı destandan aldığımız büyük güç, azim ve kararlılıkla bugün büyük ve güçlü Türkiye’mizi birlik ve beraberlik içinde milletimizin 2023, 2053, 2071 ve ötesi ali hedeflerine taşımanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin tüm kahramanlarını, canları pahasına bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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