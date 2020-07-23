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Vali Gürel’den Basın Bayramı mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Gürel, mesajında, 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte "Basından Sansürün Kaldırılışının" bu yıl 112.

Vali Gürel’den Basın Bayramı mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürel, mesajında, 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte "Basından Sansürün Kaldırılışının" bu yıl 112. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.
Toplumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmenin basınının temel görevi olduğunu ifade eden Gürel, "Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

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