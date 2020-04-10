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Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 10.04.2020 18:35 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret etti.Vali Gürel, Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret etti.
Vali Gürel, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u ziyaret ederek tüm emniyet teşkilatının 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladı.
Karabük Bilim ve Sanat Merkezi ile Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan 100 adet siperliği İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’a teslim ederek, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175’inci yıl dönümünü kutlayan Vali Gürel, mesai mefhumu gözetmeksizin ülkenin her bir köşesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının, 24 saat gece-gündüz demeden özveri ile çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

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Merkez
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Koç Eczanesi
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Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
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