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Vali Gürel’den Kadınlar Günü mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 07.03.2020 20:18 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gürel, mesajında, kadınlara gerekli sevgi ve saygıyı göstermenin en önemli görev olduğunu belirtti.Kız çocuklarını rahmet vesilesi olarak zikreden, kadını varlığı ve birikimi ile toplumu eğiten, geliştiren, güçlendiren ve şekillendiren en güçlü unsur olarak gören kadim medeniyetin; çocukları, eşi ve sevdikleri uğruna ellerini nasır, yüreğini hasır eden kadınların sevgi, saygı, şefkat, adalet ve merhametin timsali olarak kabul ettiğini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:"Bir toplumun uygarlık ufkunda kat ettiği yolun kadına verilen değer ve saygınlık ile eş tutulması gerçeğinden hareketle kadınlarımız hayatımızdaki en küçük daire olan evlerimizden başlayarak fedakarlığı ve üretkenliği ile şanlı tarihimiz boyunca hep öncü rol oynayarak hem ülkemizin bugünlere gelmesinin destansı kahramanları olmuşlar; hem de dünya kadınlarına eşsiz bir rol model olmuşlardır.

Vali Gürel’den Kadınlar Günü mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürel, mesajında, kadınlara gerekli sevgi ve saygıyı göstermenin en önemli görev olduğunu belirtti.
Kız çocuklarını rahmet vesilesi olarak zikreden, kadını varlığı ve birikimi ile toplumu eğiten, geliştiren, güçlendiren ve şekillendiren en güçlü unsur olarak gören kadim medeniyetin; çocukları, eşi ve sevdikleri uğruna ellerini nasır, yüreğini hasır eden kadınların sevgi, saygı, şefkat, adalet ve merhametin timsali olarak kabul ettiğini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Bir toplumun uygarlık ufkunda kat ettiği yolun kadına verilen değer ve saygınlık ile eş tutulması gerçeğinden hareketle kadınlarımız hayatımızdaki en küçük daire olan evlerimizden başlayarak fedakarlığı ve üretkenliği ile şanlı tarihimiz boyunca hep öncü rol oynayarak hem ülkemizin bugünlere gelmesinin destansı kahramanları olmuşlar; hem de dünya kadınlarına eşsiz bir rol model olmuşlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza gerekli sevgi ve saygıyı göstermemiz en önemli görevlerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle bayrak, vatan ve mukaddesatımız uğruna; ülkemizin istiklal ve istikbali için bir an olsun düşünmeden ve geriye bakmadan canlarını feda eden kahraman yiğitlerimizin emanetleri anneleri ve eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım."

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Akşam
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Yatsı
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Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

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Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
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Tuğba Eczanesi
Eflani
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