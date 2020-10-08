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Vali Gürel’den Kaymakamlar Evi’nde inceleme

KARABÜK HABERLERİ  | 08.10.2020 19:07 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde restorasyon çalışması devam eden Kaymakamlar Evi’nde incelemede bulundu.Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’ün eşlik ettiği vali Gürel, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.Vali Fuat Gürel, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu’nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında, 1979’da kamulaştırılıp restore edilen, 1981’de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan, günümüzde ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "Müze Ev" olarak hizmet veren Kaymakamlar Evi’nde devam eden restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Vali Gürel’den Kaymakamlar Evi’nde inceleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde restorasyon çalışması devam eden Kaymakamlar Evi’nde incelemede bulundu.
Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’ün eşlik ettiği vali Gürel, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Fuat Gürel, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu’nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında, 1979’da kamulaştırılıp restore edilen, 1981’de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan, günümüzde ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "Müze Ev" olarak hizmet veren Kaymakamlar Evi’nde devam eden restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Vali Gürel’den Kaymakamlar Evi’nde inceleme

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