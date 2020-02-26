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Vali Gürel’den örtü altı üreticilerine ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 26.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kılavuzlar Mahallesi’nde yoğun olarak bulunan örtü altı (sera) üreticileriyle bir araya geldi.Tarımsal faaliyetler açısından özellikle örtü altı yetiştiriciliğinin en etkin olduğu mahallelerden birisi olan Kılavuzlar bölgesinde üreticilerle bir araya gelen Vali Gürel, seraları gezdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kılavuzlar Mahallesi’nde yoğun olarak bulunan örtü altı (sera) üreticileriyle bir araya geldi.
Tarımsal faaliyetler açısından özellikle örtü altı yetiştiriciliğinin en etkin olduğu mahallelerden birisi olan Kılavuzlar bölgesinde üreticilerle bir araya gelen Vali Gürel, seraları gezdi. Sera ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve üreticilerden yetiştirilen ürünler, biyolojik mücadele ve üretim teknikleri ile ilgili bilgi alan Vali Gürel, "Tarım potansiyelimizi artırmalıyız, bölge insanımız oldukça çalışkan. Az yatırım, düşük maliyetlerle oldukça iyi üretim rakamlarına ulaşılabilir. Bölgemiz tarımsal faaliyetlere de oldukça uygun. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de bu konuda çalışmaları mevcut. Projelerimiz, hibelerimiz düşük faizli kredileri mevcut, bu çalışmalar ışığında seracılığın gelişeceğini ilimize artı bir değer katacağına inanıyorum" diye konuştu.

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