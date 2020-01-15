YURTHABER
  4. Vali Gürel’den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek’e ziyaret

Vali Gürel’den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek’e ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 15.01.2020 23:04 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Suriye’nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak ile Terör Gazisi İsmail Civelek’i ziyaret etti.Uzman Çavuş Ersin Islak’tan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyen Vali Gürel, acil şifalar temennisinde bulunarak yaralı askere ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.Yortan Beldesinde ikamet eden Terör Gazisi İsmail Civelek’i de evinde ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Gürel, “Dün ve bugün olduğu gibi Devlet ve Millet olarak Şehit Ailelerimize ve Gazilerimize her zaman sahip çıkacağız.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Suriye’nin Rasulayn bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde yaralanan Uzman Çavuş Ersin Islak ile Terör Gazisi İsmail Civelek’i ziyaret etti.
Uzman Çavuş Ersin Islak’tan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyen Vali Gürel, acil şifalar temennisinde bulunarak yaralı askere ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yortan Beldesinde ikamet eden Terör Gazisi İsmail Civelek’i de evinde ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vali Gürel, “Dün ve bugün olduğu gibi Devlet ve Millet olarak Şehit Ailelerimize ve Gazilerimize her zaman sahip çıkacağız. Onlar ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda ettiler ve bu uğurda yaralanarak çeşitli uzuvlarınıkaybettiler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.
Vali Gürel’e ziyarette Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Başkan Köse öğrencilere kitap hediye ettiBaşkan Köse öğrencilere kitap hediye etti
Başkan Köse: "Bir tebessümleri ile mutlu oluyoruz"Başkan Köse: "Bir tebessümleri ile mutlu oluyoruz"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:35
Sabah
08:06
Öğle
13:04
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:17

Karabük Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Ünal Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Çarşı Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.