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Vali Gürel’e ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 09.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü dolayısıyla Karabük Valisi Fuat Gürel’e ziyarette bulunuldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli sporcular İbrahim Çolak ve Ahmet Önder’in 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarından dolayı, her yıl ekim ayının ikinci haftasının "Cimnastik Haftası" ve takip eden cumartesi gününün ise "Türkiye Cimnastik Günü" ilan edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa kutlanan Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü münasebetiyle Trambolin branşında milli sporcular Livanur Yalçın, cimnastik sporcuları Almila Göktepe ve Çınar Efe Kara ile birlikte Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.Milli Sporcu Livanur Yalçın ve sporcular Almila Göktepe ve Çınar Efe Kara ile yaptıkları çalışmalar hakkında bir süre sohbet eden Vali Gürel sporculara başarılar diledi.

Vali Gürel’e ziyaret

Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü dolayısıyla Karabük Valisi Fuat Gürel’e ziyarette bulunuldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli sporcular İbrahim Çolak ve Ahmet Önder’in 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarından dolayı, her yıl ekim ayının ikinci haftasının "Cimnastik Haftası" ve takip eden cumartesi gününün ise "Türkiye Cimnastik Günü" ilan edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa kutlanan Cimnastik Haftası ve Türkiye Cimnastik Günü münasebetiyle Trambolin branşında milli sporcular Livanur Yalçın, cimnastik sporcuları Almila Göktepe ve Çınar Efe Kara ile birlikte Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.
Milli Sporcu Livanur Yalçın ve sporcular Almila Göktepe ve Çınar Efe Kara ile yaptıkları çalışmalar hakkında bir süre sohbet eden Vali Gürel sporculara başarılar diledi. Ziyaret Vali Gürel tarafından sporculara hediye verilmesi ile sona erdi.

Vali Gürel’e ziyaret

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