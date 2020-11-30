Vali Gürel’in eşi, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek tablet hediye ediyor

Vali Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek öğrencileri evlerinde ziyaret ederek tablet hediye etti.

Evlerinde ziyaret ettiği miniklerle yakından ilgilenerek tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler veren Özlem Aras Gürel, EBA üzerinden gerçekleştirilen derslerinden ve eğitimlerinden geri kalmamalarını, çok çalışıp kendilerini geleceğe en güzel şekilde hazırlamaları yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere derslerinden arta kalan zamanlarda oyunlar oynayarak kitap okumalarını istedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz’ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler ve minik öğrenciler anlamlı ziyaret ve hediyeler için Özlem Aras Gürel’e teşekkür etti.



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