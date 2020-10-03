Vali Gürel’in eşinden ikinci sınıf öğrencisine tablet sürprizi

Karabük Valisi Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, derslerinden ve eğitimden geri kalmaması için ikinci sınıf öğrencisine tablet hediye etti.

Vali Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, Covid-19 salgını nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan erişim ile başlayan 2020-2021 eğitim yılında ikinci sınıf öğrencisi Nisanur’un eğitim hayatına daha iyi şartlarda devam edebilmesi amacıyla tablet hediye etti.

Amaçlarının salgın sürecinde okuluna gidemeyen çocukların EBA üzerinden gerçekleştirilen derslerinden ve eğitimlerinden geri kalmaması olduğunu ifade eden Özlem Aras Gürel, minik Nisanur ve kardeşi Hiranur ile yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette Özlem Aras Gürel’e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Cambaz eşlik etti.



