Vali Güzeloğlu gazetecilerle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni (GGC) ziyaret ederek kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle GGC’yi ziyaret etti. GGC Başkanı Veysi İpek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, gazetecilerle tek tek selamlaşarak günlerini kutladı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, gazetecilik mesleğine emek vermiş ve hayatını kaybeden gazetecileri anarak konuşmasına başladı. Vali Güzeloğlu, "10 Ocak, özlük hakları ve gazetecilik mesleğinin kurumsallaşması adına önemli bir tarih. Şüphesiz yerel ve genel bağlamda her yıl bugün bir kere daha mesleğin değerlendirilmesi karşılıklı sorunların çözümüne dönük adımların atılması daha iyi daha kalıcı daha güzel şartlarda bu mesleğin icrasına dönük önemli kazanımların sağlanması gerçekleşiyor. Gazetecilik bir gönül işi, insanı çeken özel bir meslek alanı olarak görmek gerekir. Çünkü gazetecilik çok bilinen ve ifade edilen yanıyla yöneten ve yönetilen arasında bir köprü olan, toplum dilek, istek sıkıntılarını tespit eden ve aktaran şüphesiz çözüme katkı sunan sorunların aşılmasına bu anlamda destek olan ama aynı zamanda da yaşanılan anın ve zamanın tanığı olan kişilerdir. Bir anlamda yaşanılan anı aktarmanın yanı sıra şüphesiz onu hazırlayanlardır. Bu çok önemli, etkileyen ve bana göre de değerli olan yandır. Küçük bir sorun gibi görünen ama hayata dokunan çözümsüz gibi kalan ama sizlerin aracılığı ile çözüme kavuşan kimi zaman bir bireyi, kimi zaman bir toplumu, kimi zaman bir kenti ve bazen ülkeyi ilgilendiren konularda bu tanıklığı yaparken aslında onu belki de çözüme kavuşturan olmak gibi çok önemli kazanımlara da konu bir meslektir. Belki sizin üzerinizden dile gelen bir düş bir düşünce bir müddet sonra toplumun gerçeği oluyor belki de önerilen bir küçük kıvılcım bir müddet sonra çok büyük bir enerjiye taşınıyor. Bunlar çok önemli ve bana göre eminim bu mesleği yapan sizleri mutlu eden yanlardır. Şüphesiz tabii bu kolay da değildir. Her türlü maddi ve manevi zorluklara göğüs germeyi sabretmeyi tıpkı bizler gibi özel hayattan vermeyi ve bununla ilgili çok yoğun bir emek sarf etmeyi gerektirir. Onun için bütün gazetecileri ve bu anlamda emek verenleri de ayrıca tebrik etmek istiyorum” dedi.

GGC Başkanı Veysi İpek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemine dikkat çekerek, Vali Güzeloğlu’na gazetecilere verdiği destek ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.

