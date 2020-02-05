Vali Güzeloğlu: “Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 8 bin 100 kişiye istihdam sağlayacak”

Muhtar Saati uygulamasında açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, 2 yıl önce başlattıkları Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımlarla ilgili Türkiye’den ve uluslararası alandan çok ciddi talebin olduğunu projenin hayata geçmesiyle 8 bin 100 kişinin istihdama katılacağını söyledi.

Her hafta Çarşamba günleri muhtarların mahallelerindeki alt yapı, içme suyu ve yol olmak üzere sorunları dile getirme fırsatı bulduğu Muhtar Saati uygulamasının 14’üncüsü gerçekleşti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi konferans salonundaki toplantıya Vali Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekil Dr. Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi ile DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

“Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’ne yoğun talep var”

Vali Güzeloğlu, kentin geleceği ile ilgili teknik çalışmalarının sürdüğünü ve kısa zamanda projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. İstihdama katkı sunan, ekonomik geliri çoğaltan yatırımları önemsediklerini ve önceliği bu projelere verdiklerini belirten Vali Güzeloğlu, “Bu anlamda Diyarbakır’ın çok önemli bir potansiyeli var. Birden fazla yatırım alanımız bulunmaktadır. Tarım zaten müthiş bir alan. Silvan Projesi ve diğer yatırımları düşündüğümüz zaman Türkiye’nin değil uluslararası üretim merkezi olma iddiamız var. Sanayide gittikçe artan bir ivme söz konusu. 2 yıl önce başlatılan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde çok ciddi bir talep aldık şuanda yer yok. Türkiye’den ve uluslararası alanda buraya yatırımla ilgili çok ciddi bir istek var. Haziran ayında orada ilk fabrikalarımızı tamamlayacağız. 2021 yılında 8 bin 100 kişi doğrudan istihdam ve dolaylı olarak baktığımızda kent ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlanacak” dedi.