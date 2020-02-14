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Vali Güzeloğlu tuzlama ve temizleme çalışmalarını denetledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşları mağdur duruma düşürebilecek don ve buzlanma olayına karşı ekiplerin tuzlama ile kar temizleme çalışmalarını denetledi.Vali Güzeloğlu, Bağlar’da kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur duruma düşürecek olan don ve buzlanmaya karşı Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi ekiplerinin yaptığı tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar ilçesinde kar yağışı sonrası vatandaşları mağdur duruma düşürebilecek don ve buzlanma olayına karşı ekiplerin tuzlama ile kar temizleme çalışmalarını denetledi.
Vali Güzeloğlu, Bağlar’da kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur duruma düşürecek olan don ve buzlanmaya karşı Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesi ekiplerinin yaptığı tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Şeyhşamil Mahallesi Sento Caddesi, Medine Bulvarı ve Emek Caddesi’nde denetim yapan Vali Güzeloğlu, esnaf ve vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmalar esnasında trafikte bulunan sürücülerle de görüşen Vali Güzeloğlu, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.

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