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Vali Hacıbektaşoğlu esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

SİİRT HABERLERİ  | 03.07.2020 16:55 | Son Güncelleme

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarihi Ulu Cami’de kıldığı cuma namazının ardından Helvacılar Çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu tarihi Ulu Cami’de kıldığı cuma namazının ardından Helvacılar Çarşısında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile bir süre sohbet etti. Esnafların sattığı yöresel ürünleri hakkında da bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, esnafa bol kazanç diledi. Devlet-vatandaş kucaklaşmasının önemine dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, "Kadim kentte bin yıldır devam eden huzur ve kardeşlik ikliminin daha da güçlendirilmesi, kentin daha yaşanılabilir bir konuma getirilmesi amacıyla vatandaşların görüş ve önerileri bizim için önemlidir" dedi.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Siirt Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Abka Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Ela Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
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Kurtalan
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