YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

01.05.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçleriyle birlikte mücadele veren güvenlik köy korucularıyla bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleri, güvenlik korucularının yaptıkları çalışmalar, yaşadıkları sorunlar ile bunların çözüm yolları ele alındı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Güvenlik Korucularına hitaben yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının büyük fedakarlıklar içerisinde her zaman güvenlik güçleriyle ile birlikte omuz omuza bölücü terör örgütüne karşı kahramanca görev yaptıklarını ifade etti.
Birlik, beraberlik mesajları veren Vali Hacıbektaşoğlu, azim ve kararlılık ve inançla sürdürülen terörle mücadelede polis, asker ve güvenlik korucularının iyi bir koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydetti.

Güvenlik korucularının görev ve sorumluluklarını da hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, terörle mücadelede etkin rol alan güvenlik korucularına başarılar diledi.

Terörle mücadelede şehit olan tüm güvenlik korucularına ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, devlet olarak her zaman güvenlik korucuların yanında olduklarını vurguladı.

Siirt’in huzur ve güven iklimini bozmaya çalışanlara geçmişte olduğu gibi bugün de asla fırsat verilmeyeceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Devletimiz, hükümetimiz, tüm güvenlik birimlerimiz kararlı bir mücadele ile terörü bu kutlu toraklardan söküp attı. Şu an tüm bölgede bir huzur iklimi var, bunu hiç kimse bozamayacaktır. Bölücü terör örgütünün tarihe kara bir leke olarak yaptıkları vahşet ve insanlık dışı eylemleriyle birçok sivil ve masum vatandaşımız şehit oldu. Bu canilerin Eruh Kıçkaya köyüne bağlı Milan mezrasında aralarında üç günlük bebeğin de olduğu 27 sivil vatandaşımızı katletti. Öte yandan Baykan Derince köyü, Şirvan Daltepe köyü katliamları ve bölgede işledikleri daha birçok katliam bunlara açık ve net örneklerdir. Bu hain terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devem edecektir. Terörle mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Makamları cennet olsun" dedi.

Güvenlik korucularıyla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Şehitler için yapılan duanın ardından, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, jandarma personeli, il, ilçe ve köy genelinde görev yapan güvenlik korucu başları katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te baraj gölüne düşen çocuk hayatını kaybettiSiirt'te baraj gölüne düşen çocuk hayatını kaybetti
Çankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendiÇankırı'da "Birlik Cemi" düzenlendi
Antalya'da Akra Gran Fondo bisiklet yarışı heyecanıAntalya'da Akra Gran Fondo bisiklet yarışı heyecanı
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:10
Öğle
12:14
İkindi
16:01
Akşam
19:09
Yatsı
20:35

Siirt Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazartesi

Üçok eczanesi
Merkez
Aytaş eczanesi
Merkez
Vitamin eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Pervari
Yusuf eczanesi
Kurtalan
Okay eczanesi
Baykan
Ezgi eczanesi
Baykan
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.