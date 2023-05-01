Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde alınacak güvenlik tedbirleri, güvenlik korucularının yaptıkları çalışmalar, yaşadıkları sorunlar ile bunların çözüm yolları ele alındı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Güvenlik Korucularına hitaben yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının büyük fedakarlıklar içerisinde her zaman güvenlik güçleriyle ile birlikte omuz omuza bölücü terör örgütüne karşı kahramanca görev yaptıklarını ifade etti.

Birlik, beraberlik mesajları veren Vali Hacıbektaşoğlu, azim ve kararlılık ve inançla sürdürülen terörle mücadelede polis, asker ve güvenlik korucularının iyi bir koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydetti.

Güvenlik korucularının görev ve sorumluluklarını da hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, terörle mücadelede etkin rol alan güvenlik korucularına başarılar diledi.

Terörle mücadelede şehit olan tüm güvenlik korucularına ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Hacıbektaşoğlu, devlet olarak her zaman güvenlik korucuların yanında olduklarını vurguladı.

Siirt’in huzur ve güven iklimini bozmaya çalışanlara geçmişte olduğu gibi bugün de asla fırsat verilmeyeceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Devletimiz, hükümetimiz, tüm güvenlik birimlerimiz kararlı bir mücadele ile terörü bu kutlu toraklardan söküp attı. Şu an tüm bölgede bir huzur iklimi var, bunu hiç kimse bozamayacaktır. Bölücü terör örgütünün tarihe kara bir leke olarak yaptıkları vahşet ve insanlık dışı eylemleriyle birçok sivil ve masum vatandaşımız şehit oldu. Bu canilerin Eruh Kıçkaya köyüne bağlı Milan mezrasında aralarında üç günlük bebeğin de olduğu 27 sivil vatandaşımızı katletti. Öte yandan Baykan Derince köyü, Şirvan Daltepe köyü katliamları ve bölgede işledikleri daha birçok katliam bunlara açık ve net örneklerdir. Bu hain terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devem edecektir. Terörle mücadelede şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Makamları cennet olsun" dedi.

Güvenlik korucularıyla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Şehitler için yapılan duanın ardından, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, jandarma personeli, il, ilçe ve köy genelinde görev yapan güvenlik korucu başları katıldı.

