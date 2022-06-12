"Vali Hanım çileği" kadınlara ekmek kapısı oldu

DURMUŞ GENÇ - Muğla'da, 2018 yılında dönemin Valisi Esengül Civelek tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yetiştirilen ve halk arasında "Vali Hanım çileği" olarak adlandırılan San Andreas çileği, yöredeki kadınlara ekmek kapısı oldu.

Kırsalda kadın çiftçilerin ve kadınların refah seviyelerinin yükseltilmesi, köyden kente göçün engellenebilmesi ve alternatif gelir kaynakları oluşturulması çalışmaları kapsamında önceki dönem Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan "Vali Hanım Çileği Projesi", Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın desteğiyle il genelinde sürdürülüyor.

Yörenin önemli ürünlerini de yetiştiren kadınlar, yılın yaklaşık 9 ayı ürün veren çileğin hasadını gerçekleştiriyor. Bir kısmı reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılan çileklerin büyük bölümü ise pazarlarda satışa çıkarılıyor.

Günün ilk ışıklarında çilek bahçesinin yolunu tutan kadınlar, hava ısınmadan hasat ettikleri çilekleri tüketiciye taze ve organik olarak sunuyor.

Kadın işçiler, sabah gün doğmadan gelip üç-dört saat çalışıp ortalama 60-80 lira arasında yevmiye alıyor.

- Üretim alanı genişliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'nın birçok ilçesinde San Andreas türü çilek üretildiğini, 15 dekar alanda başlayan üretimin bu yıl 500 dekara ulaştığını söyledi.

Muğla'da yaklaşık 5 bin ton çilek hasadı yapıldığını belirten Saylak, kadın girişimcilerin de bu alana yöneldiğini ve yeni istihdam alanlarının oluştuğunu ifade etti.

Proje kapsamında üreticiye çilek fidesinin yanında malzeme, sulama için gerekli sistem, gübre ve ilaç desteklerinin de verildiğini belirten Saylak, "Vali Hanım çileği, üreticisinin yüzünü güldürdü, kadınlara yeni bir iş imkanı sağladı. Alternatif arayışında olan üretici için çilek iyi bir gelir kaynağı haline geldi." dedi.

- "Talebe yetişemiyoruz"

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki çilek tarlasında ilk hasadını yapan üretici Hüseyin Serim de çilek ekiminin artmasıyla bölgedeki kadınların ve çiftçilerin gelirlerinin yükseldiğini vurguladı.

Serim, 9 dönüm alanda başladığı çilek üretiminde kısa sürede 90 dönüme ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim köyümüzde 5 üretici daha çilek üretmeye başladı. Bu sayı daha da artacak. Bölgemizde Vali Hanım çileğinin bilinirliği çok arttı, artık aranan bir ürün oldu. Muğla ve ilçelerinin yanı sıra biz bu çileği Türkiye'nin birçok şehrine göndermeye başladık. Ayrıca turizm merkezlerine yakın olmamız dolayısıyla dışarıdan çilek getirmiyoruz. Devletimiz bize çok büyük destek veriyor. Bölgemizdeki kadınlar da evlerinden çıkıp bahçelerde çalışmaya başladı ve aile bütçelerine büyük katkı sağlıyorlar. Yaklaşık 9 ay çilek hasadı yapıyoruz. Yoğun bir şekilde talebimiz var. Biz şu anda turizm sezonunun da başlamasıyla ürün yetiştiremiyoruz."

Eşiyle tarlada çalışan Gülseren Serim ise çilek hasadıyla evde oturan kadınları tarlaya çektiklerini belirterek, "Bu çalışmaya kadınlara yeni bir iş imkanı sağlamak için başladık. Zamanımızı burada geçiriyoruz. Her sabah 5'te tarlaya geliyoruz. Biz kadınlarla bu işi daha da ilerletmek istiyoruz. Her geçen yıl büyüyoruz. Valilerimiz de bize çok büyük destek veriyor. " diye konuştu.

Serim, projeye tarlada 6 kadınla başladıklarını, şu an sadece kendi tarlalarında 30 kadına ulaştıklarını, bölgedeki diğer üreticilerle yaklaşık 150 kadının çilek hasadına katıldığını aktardı.

Çilek tarlasında hasat yapan kadınlardan Fasile Yayla, 4 yıldır çilek tarlasında çalıştığını, aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

Yayla, çilek tarlalarının artmasıyla köylerindeki tüm kadınların iş sahibi olduğunu anlattı.

İşçilerden Havva Aktaş ise çocuklarını buradan elde ettiği gelirle okuttuğunu dile getirdi.

Aktaş, "Burada çalışarak elimize güzel para geçiyor. İnşallah bu iş imkanları daha da artar. Köyümüzde tüm kadınlar çalışmaya başladı. Devletimize bize böyle bir proje kazandırdığı için teşekkür ediyorum." dedi.

