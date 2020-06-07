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Vali Hasan Şıldak, sezona hazırlanan Salda Gölü’nde incelemede bulundu

BURDUR HABERLERİ  | 07.06.2020 20:52 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü çevresinde yürütülen sezona hazırlık çalışmalarını ve ziyarete açılmasıyla birlikte kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirleri inceledi.Salda Gölünde geçen yıl Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla gelen ziyaretçilere günübirlik temel hizmetlerin nezih bir ortamda sunulduğunu hatırlatan Vali Şıldak, çevre temizliği, doğal yapının korunması ve imar kirliliğine yol açan pek çok unsurun alan üzerinden kaldırılmasından sonra bu yaz sezonunda da aynı şekilde Yeşilova Kaymakamlığı tarafından Göl çevresindeki hizmetlerin verileceğini söyledi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü çevresinde yürütülen sezona hazırlık çalışmalarını ve ziyarete açılmasıyla birlikte kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbirleri inceledi.
Salda Gölünde geçen yıl Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla gelen ziyaretçilere günübirlik temel hizmetlerin nezih bir ortamda sunulduğunu hatırlatan Vali Şıldak, çevre temizliği, doğal yapının korunması ve imar kirliliğine yol açan pek çok unsurun alan üzerinden kaldırılmasından sonra bu yaz sezonunda da aynı şekilde Yeşilova Kaymakamlığı tarafından Göl çevresindeki hizmetlerin verileceğini söyledi. Vali Hasan Şıldak, Salda Gölünün çevresiyle bir bütün olarak en hassas şekilde tüm zararlı etkilerinden korunduğunu, imar ve çevre değerlerine aykırı oluşumlardan temizlendiğini, turizm faaliyetlerinin ise koruma-kullanma dengesi içinde korumacı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının büyük önem verdiği ve her türlü tedbiri alarak gerekli destekleri sağladığını vurgulayan Vali Şıldak, şöyle devam ett: “Ülkemizin en kıymetli doğal miraslarından biri olan Salda Gölü çevresi önceki haliyle kıyaslanamayacak ölçüde temiz, düzenli ve örnek gösterilen huzurlu bir ortama kavuştu. Burada sunulan hizmetlerin, hiçbir çevre kirliliğine yol açmaması, doğal yapının korunması ve gelen ziyaretçilerin asgari ölçüde temel ihtiyaçlarının karşılanması için büyük özen gösteriyoruz. Hiçbir şekilde konaklama mümkün değil. Mart ayında aldığımız Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile uyguladığımız koruma düzeyini daha da yükselttik. Göl kıyısına yiyecek ve içecekle girilmesine, piknik yapılmasına, şezlong kullanımına ve duşlarda sabun, şampuan kullanılmasına izin vermiyoruz. Ayrıca Göl çevresinde Korona virüsle mücadele kapsamında gerekli önlemleri aldık.”

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