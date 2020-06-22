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Vali Hasan Şıldak’tan ilk ziyaret şehit babalarına

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valiliği görevinden Balıkesir Valiliği görevine atanan Vali Hasan Şıldak, göreve başlamasının akabinde Edremit’te ikamet eden şehit babalarını ziyaret etti.Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı ile birlikte şehit babalarının babalar gününü kutladılar.Bu kapsamda; Şehit Polis Memuru Gökhan Kıncak’ın babası Rasit Kıncak’ı daha sonra; Şehit Er Salih Erten’in babası Süreyya Erten’i ve Şehit Tank.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valiliği görevinden Balıkesir Valiliği görevine atanan Vali Hasan Şıldak, göreve başlamasının akabinde Edremit’te ikamet eden şehit babalarını ziyaret etti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı ile birlikte şehit babalarının babalar gününü kutladılar.
Bu kapsamda; Şehit Polis Memuru Gökhan Kıncak’ın babası Rasit Kıncak’ı daha sonra; Şehit Er Salih Erten’in babası Süreyya Erten’i ve Şehit Tank. Uzm.Çvş. Özcan Mutlu’nun babası Necmi Mutlu’yu evlerinde ziyaret ettiler.
Görev yaptığı süreler boyunca başta şehit aileleri olmak üzere, toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye özen gösteren Vali Şıldak; yetim, öksüz, şehit aileleri, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların ziyaretlerine ve onların sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusuna çok önem verdiğini belirtti.
Vali Şıldak; “Şehit ailelerimiz, bizlerin çok değer verdiği, bizlere olan emanetin en güzel timsalleridir. Bizler, devletimizin, bu milletin ayakta kalması ve bekası için sizlerin, yakınlarınızın ve çocuklarınızın gösterdiği fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin yanındadır. Bizler her fırsatta şehit ailelerimizi ziyaret ederek onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda özellikle babalar gününde şehit babalarımızı ziyaret ederek bu özel günde onların yanında olmaya özen gösterdik” dedi.
Evlatları şehitlik makamı ile şereflendiren babaların Babalar Günü’nü kutlayarak onları yalnız bırakmadıklarını belirten Kaymakam Sırmalı; “ İlçemizde ikamet eden şehit ailelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Bilhassa bu gibi özel günlerde şehit ailelerimizin yanlarında olmaya daha bir özen gösteriyoruz” dedi.
Devletin ve milletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı: “Aziz şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatanı için, bayrağı için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin yakınları, kıymetli emanetleri olan aileleri bizlerin de yakınlardır. Bugün al bayrağın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.
Ziyaretleri dolayısıyla Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı’ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiren şehit aileleri, ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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