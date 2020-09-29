YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Vali Hasan Şıldak’tan okul ziyareti

Vali Hasan Şıldak’tan okul ziyareti

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Nuran Oğuz Anaokulu ve Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulunu ziyaret etti.Korona virüs pandemisi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve 1.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Nuran Oğuz Anaokulu ve Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulunu ziyaret etti.
Korona virüs pandemisi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve 1. sınıflarla bir araya gelen Vali Şıldak’a ziyaretinde Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Altınel eşlik ettiler.
Ziyarette okul yönetimi, öğretmenler ve minik öğrencilerle sohbet eden Vali Şıldak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Sınıflarında ziyaret ettiği minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak derslerine iyi çalışmaları ve kurallara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Pandemi tedbirleri kapsamında okul öncesi ve 1. sınıflar dışındaki öğrencilerin EBA üzerinden eğitim görmesi, evlerinde erişim sıkıntısı yaşayan öğrenciler için oluşturulan EBA Destek Noktasını da ziyaret eden Vali Şıldak o sırada canlı ders yapan öğrencilere de sohbet ederek, EBA’daki derslerini aksatmamalarını, derslerini takip etmelerini söyleyerek zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini hatırlattı.
Ziyaret münasebetiyle okul idaresi ve öğretmenlerle de kısa bir toplantı yapan Vali Şıldak herkesin okulları çok özlediğini dile getirerek; “Çocuklarımız pırıl pırıl, çok istekliler. İnsan onlara bir şeyler kazandırmak için can atıyor. Hepimiz okulları çok özlemişiz. Fakat bu yıl pandemi dolayısıyla tedbirleri sürdürmemiz gerekiyor. Hala her gün vaka çıkışımız var. Bu, okullarda ikinci haftamız, genel olarak iyi şartlarda ilerliyoruz. Hareketliliğin az olmasıyla birlikte Ülke genelinde bir düşüş başlayacak inşallah. Bu şekilde devam eder, bütün öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okullarına kavuşur ümidini taşıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla sınıfı olsun olmasın çoğu öğretmenimiz de okulda. Bu çok mutlu edici bir tablo” dedi.
Eğitimin gelişimi tetikleyen en büyük güç olduğunu dile getiren Vali Şıldak; “Balıkesir’in; oturmuş bir heyecan sistemi olan, eğitim alanında heyecan duyulan bir şehir olduğu hissediliyor. Biz de bu heyecanı devam ettirecek bir proje hazırladık. Bütün hazırlıklarımız yapıldı. Projemiz yüz yüze eğitim olmasa da uzaktan eğitime uyarlandı. Hepinizin dört elle sarılarak bu projeye destek vereceğinizden şüphemiz yok. Bizler de bu heyecanı yaşamanızda hep yanınıza olacağız. Projenin eğitim alanında sinerji oluşturmasını bekliyoruz. Sizlerin bu motivasyonlu hali bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı
Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Balıkesir Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:56
Öğle
13:04
İkindi
16:24
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Hancılar Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Serra Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Kıvanç Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
TOKİ tarafından yapılan konutlar satışa sunuldu
Kamyon şaha kalktı
Kamyon şaha kalktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.