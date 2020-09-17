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Vali hasat yapan çiftçileri ziyaret etti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde tarlada kavun, domates ve kuru fasulye hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde tarlada kavun, domates ve kuru fasulye hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinde, 3 ortak tarafından bin dönümlük arazide üretilen sebze-meyve hasadı onlarca işçi tarafından hasat ediliyor.
Çadırkaya beldesinde üretilen tonlarca kavun, karpuz ve domates hasadının yapıldığı tarlada incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas, mevsimlik işçilerle sohbet ederek hediyeler dağıttı.
Üretici Dursun Hira ve ortaklarını üretime katkılarından dolayı kendilerini tebrik eden Vali Makas, il ekonomisinin temelini oluşturan çiftçilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti ve bol hasatlar temennisinde bulundu.
Ardından Çayırlı ilçesine giden Vali Mehmet Makas, çiftçilerle birlikte tarlaya girdi. Hasat döneminde çiftçileri ziyaret etmek istediğini dile getiren Vali Makas, tarlada kuru fasulye hasadı yapan çiftçilerin sorunlarını dinledi. Tarlada kuru fasulye üreticisi ile sohbet eden Vali Mehmet Makas, “İnşallah çiftçimiz emeğinin karşılığını alır. Tüm çiftçilerimizin hasatları bereketli olsun” diyerek kolaylıklar diledi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Özel İdaresi ekiplerince Çayırlı ilçesi Balıklı Köyü’ndeki sıcak asfaltlama çalışmalarını da yerinde inceleyerek finişer makinesini kullanarak asfalt döktü.

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