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Vali Hüseyin Öner, Çıldır Aktaş Hudut Karakolunu ziyaret etti

06.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çıldır ilçesi Gürcistan Sınırında bulunan Aktaş Hudut Karakolunu ziyaret etti.Ardahan Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve Çıldır Belediye Başkanı Yakup Kemal Azizoğlu ile birlikte Hudut Karakoluna giden Vali Öner, karakol komutanından asayiş, güvenlik faaliyetleri ve bölge hakkında bilgi aldı.Karakolda incelemede bulunan Vali Hüseyin Öner, sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu belirterek, askerlere başarılar diledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çıldır ilçesi Gürcistan Sınırında bulunan Aktaş Hudut Karakolunu ziyaret etti.
Ardahan Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve Çıldır Belediye Başkanı Yakup Kemal Azizoğlu ile birlikte Hudut Karakoluna giden Vali Öner, karakol komutanından asayiş, güvenlik faaliyetleri ve bölge hakkında bilgi aldı.
Karakolda incelemede bulunan Vali Hüseyin Öner, sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu belirterek, askerlere başarılar diledi.

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