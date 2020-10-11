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Vali Hüseyin Öner, Hanak ilçesinde ziyaretlerde bulundu

ARDAHAN HABERLERİ  | 11.10.2020 10:36 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Hanak ilçesinde Kaymakamlığı ve esnafı ziyaret etti.Beraberinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte Hanak’a giden Vali Öner, Kaymakamlığı ziyaret ederek, ilçenin yeni Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi’ye görevinde başarılar diledi.Kaymakamlık makamında bir süre ilçenin genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmasının ardından Vali Öner ilçe esnafını ziyaret etti.Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunana Vali Öner, Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve temizlik konularına dikkat edilmesi yönünde bilgilendirmelerde bulundu.Hanak ilçesinde Özel İdare çalışmalarını denetlediVali Hüseyin Öner, Hanak ilçesine bağlı Baştoklu ve Serinkuyu köylerinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan kilit parke ve yol iyileştirme çalışmalarını denetledi.İlçe Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi ile birlikte gittiği köylerde çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Vali Öner, mevsimin kısa olması sebebiyle çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması, eksik yapılan çalışmalarında düzeltilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Hanak ilçesinde Kaymakamlığı ve esnafı ziyaret etti.
Beraberinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte Hanak’a giden Vali Öner, Kaymakamlığı ziyaret ederek, ilçenin yeni Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi’ye görevinde başarılar diledi.
Kaymakamlık makamında bir süre ilçenin genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmasının ardından Vali Öner ilçe esnafını ziyaret etti.
Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunana Vali Öner, Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve temizlik konularına dikkat edilmesi yönünde bilgilendirmelerde bulundu.
Hanak ilçesinde Özel İdare çalışmalarını denetledi
Vali Hüseyin Öner, Hanak ilçesine bağlı Baştoklu ve Serinkuyu köylerinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan kilit parke ve yol iyileştirme çalışmalarını denetledi.
İlçe Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi ile birlikte gittiği köylerde çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Vali Öner, mevsimin kısa olması sebebiyle çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması, eksik yapılan çalışmalarında düzeltilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

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