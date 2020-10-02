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Vali Hüseyin Öner, kimlik kartına ehliyet bilgilerini yükletti

ARDAHAN HABERLERİ  | 02.10.2020 16:58 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığının ‘‘Hayat Kimliğinle Kolay Projesi’’ kapsamında Kimlik Kartına Sürücü Belgesini yükleme işlemini gerçekleştirdi.Sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirme işlemi için İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Öner, görevli personelin yönlendirmeleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirdi.Ardahan’da bugüne dek 372 vatandaşın kimliğine ehliyet yükleme hizmetinden faydalandığını belirten Vali Öner, “İçişleri Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için sürekli olarak yenilikler yapmaktalar.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığının ‘‘Hayat Kimliğinle Kolay Projesi’’ kapsamında Kimlik Kartına Sürücü Belgesini yükleme işlemini gerçekleştirdi.
Sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirme işlemi için İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Öner, görevli personelin yönlendirmeleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirdi.
Ardahan’da bugüne dek 372 vatandaşın kimliğine ehliyet yükleme hizmetinden faydalandığını belirten Vali Öner, “İçişleri Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için sürekli olarak yenilikler yapmaktalar. Bunlardan birisi de ‘‘Hayat Kimliğinle Kolay Projesi’’dir. Bakanlığımız 21 Eylül tarihi itibariyle vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak bu projeyi hayata geçirdi. Sürücü Belgesi olan vatandaşlarımız başvuruda bulunarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini işletebiliyorlar. Bu uygulama ile vatandaşlarımız yanlarında ayriyeten sürücü belgesi taşımak zorunda kalmayacaklar. Hayat Kimliğinle Kolay Projesi’’nin hayata geçirildiği 21 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar İlimizde toplam 372 vatandaşımız Sürücü Belgelerini T.C Kimlik Kartlarına aktarımını yaptırmıştır. Vatandaşlarımız proje kapsamında yeni nesil Sürücü Belgelerini, Alo 199 Çağrı Merkezi ve "randevu.nvi.gov.tr" web adresinden alacakları randevuyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerimizden T.C. Kimlik Kartı’na aktarımını yapabileceklerdir. Ben de bugün bakanlığımızın bu güzel hizmetinin uygulamasını hem yerinde incelemek hem de işlemi gerçekleştirmek için buradayım. Vatandaşlarımızı, Sürücü Belgelerini Kimlik Kartlarına yükletmeleri için Nüfus Müdürlüklerimize bekliyoruz’’ dedi.

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