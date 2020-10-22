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Vali Hüseyin Öner, Küçük Sanayi Sitesinde, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla Koronavirüs denetimi yaptı

ARDAHAN HABERLERİ  | 22.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, Küçük Sanayi Sitesinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla denetim faaliyetinde bulundu.Beraberindeki denetim ekipleriyle birlikte Sanayi Sitesindeki esnafı ziyaret eden Vali Öner, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Vali Öner, kurallara uyulması halinde Koronavirüs’ü daha hızlı yenebileceğimizi ifade etti.Vali Öner ayrıca, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bir hafta boyunca sürecek olan denetimlerin Pazar gününe kadar aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, Küçük Sanayi Sitesinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla denetim faaliyetinde bulundu.
Beraberindeki denetim ekipleriyle birlikte Sanayi Sitesindeki esnafı ziyaret eden Vali Öner, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.
Esnafa hayırlı işler dileğinde bulunan Vali Öner, kurallara uyulması halinde Koronavirüs’ü daha hızlı yenebileceğimizi ifade etti.
Vali Öner ayrıca, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bir hafta boyunca sürecek olan denetimlerin Pazar gününe kadar aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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