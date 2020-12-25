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Vali Hüseyin Öner, Short Track yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

ARDAHAN HABERLERİ  | 25.12.2020 10:06 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Erzurum’da 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılan Short Track (sürat pateni) yarışmalarında il adına katılım sağlayarak dereceye giren öğrencileri, makamında kabul ederek altın ile ödüllendirdi.Başarılı sporcularla sohbet ederek, başarıların dolayı kutlayan Vali Öner, “Sporcularımızı, bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Erzurum’da 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılan Short Track (sürat pateni) yarışmalarında il adına katılım sağlayarak dereceye giren öğrencileri, makamında kabul ederek altın ile ödüllendirdi.
Başarılı sporcularla sohbet ederek, başarıların dolayı kutlayan Vali Öner, “Sporcularımızı, bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İlimizde bu spor dalıyla ilgili bir altyapı olmamasına rağmen önemli başarı elde ettiler. İlimizde spor altyapısını geliştirme adına bizde Valilik olarak bir buz pateni pisti yapıyoruz. İhalesini tamamladık, inşallah yapımı bitince modern bir tesis olarak gençlerimize, çocuklarımıza hizmet verecek. Bu yatırımlarla birlikte sporcularımız yeni başarılar elde edeceklerine inanıyoruz” dedi.
Kabulde, İl Gençlik Spor Müdürü Bilent Akar ve spor hocaları da hazır bulundu.

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