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Vali Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, şehit ailesi ziyaretinde bulundu

ARDAHAN HABERLERİ  | 29.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte Ardahan’da ilk ziyaretini bugün şehadet yıl dönümü olan Şehit Gökhan Özdemir’in Çamlıçatak köyünde ki ailesine yaptı.Ziyaretinde, Şehit Gökhan Özdemir’in anne ve babasıyla yakından ilgilenen Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, aileyle bir süre sohbet ederek, acılarını paylaştı.Vali Öner, Devlet olarak her zaman için Şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, “Ardahan’da ilk ziyaretimizi, bugün aynı zamanda şahadet yıl dönümü olan Şehidimiz Gökhan Özdemir’in ailesine yaptık.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner ile birlikte Ardahan’da ilk ziyaretini bugün şehadet yıl dönümü olan Şehit Gökhan Özdemir’in Çamlıçatak köyünde ki ailesine yaptı.
Ziyaretinde, Şehit Gökhan Özdemir’in anne ve babasıyla yakından ilgilenen Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, aileyle bir süre sohbet ederek, acılarını paylaştı.
Vali Öner, Devlet olarak her zaman için Şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, “Ardahan’da ilk ziyaretimizi, bugün aynı zamanda şahadet yıl dönümü olan Şehidimiz Gökhan Özdemir’in ailesine yaptık. Bu millet için, bu devlet için canlarını feda eden Şehidimiz Gökhan Özdemir ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin aziz emanet ve hatıraları bizim için her zaman önceliklidir. Allah Şehitlerimizin ailesine başka keder vermesin. Bizler, Devlet olarak Şehit ailelerimizin, Gazilerimizin ve Gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, onların derdiyle dertlenip, sevinçleriyle mutlu olacağız” dedi.

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