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Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu

ARDAHAN HABERLERİ  | 06.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ersoy Ürker ile birlikte Yalnızçam Kayak Merkezine giden Vali Öner, kayak merkezinde yapımı devam eden günü birlik tesisler ve çocuk parkında incelemelerde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu.
Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ersoy Ürker ile birlikte Yalnızçam Kayak Merkezine giden Vali Öner, kayak merkezinde yapımı devam eden günü birlik tesisler ve çocuk parkında incelemelerde bulundu. Kayak merkezinde ki turizme yönelik parseller ile konaklama otelini de inceleyen Vali Öner, gördüğü eksikliklerin biran önce giderilmesi ve kayak sezonuna hazır hale getirilmesi yönünde ilgililere talimatlarda bulundu.

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