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Vali Hüseyin Öner, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü’nde incelemelerde bulundu

14.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yüzeyi buz tutan Çıldır gölü, Baltık mimarisiyle yapılan taş otel ve Buz kulesinde incelemelerde bulundu.Eşi Zehra Mine Öner ile birlikte Çıldır gölüne giden Vali Öner, yüzeyi buz tutan göl üzerinde gezinti yaptı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yüzeyi buz tutan Çıldır gölü, Baltık mimarisiyle yapılan taş otel ve Buz kulesinde incelemelerde bulundu.
Eşi Zehra Mine Öner ile birlikte Çıldır gölüne giden Vali Öner, yüzeyi buz tutan göl üzerinde gezinti yaptı. Kendisine eşlik eden Çıldır Kaymakamı Alper Taş’tan göldeki turizm faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Öner, daha sonra Çıldır’ın Sazlısu köyünde Baltık mimarisiyle yöreye ait kesme taşlardan yaptırılan Taş oteli ziyaret etti. Oteli gezen Vali Öner, işletmeciden otelin mimarisi, konaklama durumu ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Vali Öner, daha sonra Çıldır kaymakamlığı tarafından Çay Mahallesi’nde oluşturulan buz kulesini yerinde inceledi ve hortumla su püskürtülerek yükselen buz kulesi hakkında bilgi aldı.

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