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Vali İbrahim Akın:

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 23.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, OSB’nin Kırşehir ve şehir ekonomisi açısından önemli bir alan olduğunu söyledi.Vali Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde incelemelerde bulunarak iş adamları ile görüştü.

Vali İbrahim Akın:

Kırşehir’de, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, OSB’nin Kırşehir ve şehir ekonomisi açısından önemli bir alan olduğunu söyledi.
Vali Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde incelemelerde bulunarak iş adamları ile görüştü. Organize Sanayi Bölgesi’nin Kırşehir’in kalkınmasında son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, bölgede yer alan yatırımcı iş adamlarımızı başarılı çalışmalarınızdan dolayı kutladığını belirtti. Bölgede yapılacak yatırımları önemsediklerini ifade eden Vali Akın, “Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi, içerisinde barındırdığı işletmelerle ilimiz ekonomisine katkı sağlarken, önemli ölçüde de istihdam sağlamaktadır. Ziyaretimde de, iş adamlarımızın fikirlerini alarak, Kırşehir Organize Sanayi Bölgemizi daha iyi hale getirme gayretinde olacağız” dedi.
Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan’ın da eşlik ettiği ziyaret, Vali Akın’ın işletmelerdeki üretim alanlarını gezerek fabrikaların işleyiş aşamaları hakkında yetkililerden bilgiler alması ile sona erdi.

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